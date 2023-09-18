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Україна повернула ще двох дітей з окупованої території

18 вересня 2023, 19:49
Україна повернула ще двох дітей з окупованої території
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Мама двох братів звернулася до Офісу омбудсмана з проханням допомогти вивезти дітей на територію України.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

"Нещодавно ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ! Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - йдеться в дописі. 

Діти вже перебувають в Україні в Центрі захисту прав дитини. 

Кирило на дошці намалював український прапор і сказав, що любить свою країну. 

Нагадаємо, що днями Україна також повернула 13 дітей з окупованих територій. 

 

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