Україна повернула ще двох дітей з окупованої території

Мама двох братів звернулася до Офісу омбудсмана з проханням допомогти вивезти дітей на територію України.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.

"Нещодавно ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ! Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - йдеться в дописі.

Діти вже перебувають в Україні в Центрі захисту прав дитини.

Кирило на дошці намалював український прапор і сказав, що любить свою країну.

Нагадаємо, що днями Україна також повернула 13 дітей з окупованих територій.