Україна повернула ще двох дітей з окупованої території
Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram-каналі.
"Нещодавно ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ! Це двоє братиків – 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - йдеться в дописі.
Діти вже перебувають в Україні в Центрі захисту прав дитини.
Кирило на дошці намалював український прапор і сказав, що любить свою країну.
Нагадаємо, що днями Україна також повернула 13 дітей з окупованих територій.