Україна повернула тіла 42 загиблих воїнів

В Україну повернули тіла 42 загиблих захисників.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

Загалом, з початку повномасштабної війни вдалося повернути тіла 869 наших воїнів.

"Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – процитували у відомстві уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка.

Під час попереднього обміну до України вдалося повернути тіла 49 полеглих захисників.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні знайшли ще одне масове поховання, зроблене російськими окупантами.