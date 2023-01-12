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CУСПІЛЬСТВО

Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці

12 січня 2023, 20:20
Україна повернула тіла 54 загиблих в Оленівці
Наслідки обстрілу колонії в Оленівці Фото: Українська правда
Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок вибуху в Оленівці військових. Триває ДНК-експертиза
 
"Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу", – йдеться в повідомленні.
 
Представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін пояснив присутнім алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу.
 
"Повернувши тіла загиблих героїв,  ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", – розповів Ангелін.
 
РосіявійнаУкраїнаокупантиОленівка

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