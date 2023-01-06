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В ООН розпустили місію з розслідування вибуху в Оленівці

06 січня 2023, 08:10
В ООН розпустили місію з розслідування вибуху в Оленівці
Фото: Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш доручив розпустити оонівську місію, створену для розслідування обставин загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці.

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Рішення ухвалене через відсутність необхідних гарантій безпеки учасників місії та умов, необхідних для розгортання місії на місці", - пояснив представник ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, для такої "складної, делікатної та небезпечної місії" у зоні активних бойових дій потрібні "чіткі гарантії безпеки та доступу з обох сторін". "Ми не відчули, що отримали їх", - сказав Дюжаррик.

"Ми можемо тільки сподіватися, що в майбутньому з'являться необхідні умови, і ми, звичайно ж, готові знову зібрати команду, як тільки відчуємо, що ми маємо належні гарантії безпеки", - наголосив представник ООН.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року в одному з бараків колишньої виправної колонії №120 у селищі Оленівка, що на території окупованної Донеччини, стався вибух. У цей момент у колонії утримувалися українські військовополонені. Внаслідок вибуху загинули 53 особи, ще 73 особи отримали поранення.

Раніше в ООН також прокоментували так зване "перемир'я" рф.

ООНАзовОленівкаГутерреш

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