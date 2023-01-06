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В ООН прокоментували так зване "перемир'я" рф

06 січня 2023, 07:06
В ООН прокоментували так зване
Фото: Укрінформ
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що жодне тимчасове перемир'я "не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права".

Про це сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррик, пише Укрінформ.

Таким чином, він відповів на прохання журналістів прокоментувати заяви президента рф володимира путіна про різдвяне припинення вогню.

 Водночас, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає будь-яке перемир'я в Україні, підкреслив спікер.

"Можливість перспективи цього святого періоду із припиненням усіх бойових дій завжди вітається Генеральним секретарем", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що глава кремля путін нібито доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню" на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.

ООНРФПутінГутеррешвійна в Україніперемир'я

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