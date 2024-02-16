Україна повернула тіла 58 захисників

Сьогодні в Україну повернули тіла ще 58 полеглих у повномасштабній війні з росією.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Telegram-каналі.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих Оборонців", - йдеться в дописі.

В штабі додали, що полеглих захисників України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС та іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

"Окрема вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих. Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання", - написали в Координаційному штабі.

Збройні сили України мають забезпечити перевезення тіл та останків до державних спеціалізованих установ, щоб передати їх представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Це перший репатріаційний обмін в цьому році.

Востаннє в грудні минулого року Україна повернула тіла 66 полеглих воїнів.