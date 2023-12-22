Україна повернула тіла 66 полеглих воїнів
Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Тelegram-каналі.
"Захід здійснено зусиллями співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України", - йдеться в дописі.
В штабі подякували за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста і особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну.
"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - написав Координаційний штаб.
Перевезення репатрійованих тіл та останків полеглих оборонців до визначених державних спеціалізованих установ забезпечать Збройні сили України.
Надалі тіла та останки будуть передані представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Востаннє Україна повернула тіла 94 загиблих захисників місяць тому.