Україна повернула тіла 66 полеглих воїнів

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 66 загиблих військових.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Тelegram-каналі.

"Захід здійснено зусиллями співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України", - йдеться в дописі.

В штабі подякували за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста і особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - написав Координаційний штаб.

Перевезення репатрійованих тіл та останків полеглих оборонців до визначених державних спеціалізованих установ забезпечать Збройні сили України.

Надалі тіла та останки будуть передані представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Востаннє Україна повернула тіла 94 загиблих захисників місяць тому.