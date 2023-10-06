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Україна повернула тіла 64 військових

06 жовтня 2023, 13:18
Україна повернула тіла 64 військових
t.me/Koord_shtab
Українська сторона повернула тіла 64 полеглих оборонців.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Тelegram-каналі.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів, українській стороні вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію тіла 64 загиблих боронців України.

Реалізація заходу здійснювалася Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та стала можливою завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в дописі. 

В штабі додали, українська сторона, у відповідності до норм Міжнародного Гуманітарного Права, російській стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих (померлих) у зв’язку із збройною агресією проти України. 

ЗСУ забезпечать належне та безпечне перевезення репатрійованих тіл померлих оборонців України до визначених державних спеціалізованих установ для їх передачі встановленим порядком представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою організації і проведення процесуальних (слідчих) дій та судових експертиз, необхідних для встановлення осіб загиблих. 

"Україна не припиняє та продовжує активно вживати усіх можливих законних заходів в межах норм Міжнародного Гуманітарного Права щодо встановлення місцезнаходження оборонців України, які зникли безвісти або потрапили до полону у зв’язку із збройною агресією проти України, з метою їх подальшого повернення на підконтрольну Уряду України територію", - додали в координаціному штабі. 

В кінці літа ми писали, що Україна повернула тіла 84 полеглих військовослужбовців.
Українавійськовітіла

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