В Україну повернули тіла 84 полеглих військовослужбовців
Про це повноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко написав в Тelegram-каналі.
"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників", - йдеться в дописі.
Репатріація тіл з тимчасово захоплених територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, сказав Котенко.Тиждень тому росія повернула тіла 12 українських військових, які були полоненими.