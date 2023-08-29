В Україну повернули тіла 84 полеглих військовослужбовців

З тимчасово захоплених росіянами територій в Україну повернули тіла 84 загиблих військових.

Про це повноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко написав в Тelegram-каналі.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників", - йдеться в дописі.

Репатріація тіл з тимчасово захоплених територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, сказав Котенко.