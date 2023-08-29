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В Україну повернули тіла 84 полеглих військовослужбовців

29 серпня 2023, 13:15
В Україну повернули тіла 84 полеглих військовослужбовців
Укрінформ
З тимчасово захоплених росіянами територій в Україну повернули тіла 84 загиблих військових.

Про це повноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко написав в Тelegram-каналі. 

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників", - йдеться в дописі.

Репатріація тіл з тимчасово захоплених територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Центральним управлінням цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ та іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, сказав Котенко.

Тиждень тому росія повернула тіла 12 українських військових, які були полоненими.

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