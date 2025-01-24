Україна повернула тіла 757 загиблих військових

Після повернення будуть встановлювати особи загиблих.

Сьогодні, 25 січня, після репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав на Facebook-сторінці.

Серед повернених "на щиті" оборонців:

- 451 з Донецького напрямку;

- ⁠71 з Бахмутського напрямку;

- ⁠51 з Вугледарського напрямку;

- 13 з Луганського напрямку;

- 137 із Запорізького напрямку;

- з моргів на території росії повернено 34 загиблих.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами міністерства внутрішніх справ України у найкоротші терміни будуть встановлювати особи загиблих.

Місяць тому Україна повернула тіла ще 503 захисників.