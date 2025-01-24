Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Сьогодні, 25 січня, після репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.
Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав на Facebook-сторінці.
Серед повернених "на щиті" оборонців:
- 451 з Донецького напрямку;
- 71 з Бахмутського напрямку;
- 51 з Вугледарського напрямку;
- 13 з Луганського напрямку;
- 137 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території росії повернено 34 загиблих.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами міністерства внутрішніх справ України у найкоротші терміни будуть встановлювати особи загиблих.
Місяць тому Україна повернула тіла ще 503 захисників.