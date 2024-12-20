Україна повернула тіла ще 503 захисників

Це оборонці, які воювали на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Сьогодні, 20 грудня, на підконтрольну територію України повернули тіла 503 полеглих військових.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Telegram-каналі.

"Полеглих Захисників України вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться в дописі.

В результаті проведених репатріаційних заходів були повернені тіла 503 полеглих оборонців.

Серед яких:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

Тіло 31 загиблого повернено з моргів на території росії.

Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, додають у Коордштабі.

В штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих. Слава полеглим Героям!", - додали в Координаційному штабі.

Менше місяця тому ми також повідомляли, що Україна повернула тіла 502 полеглих військових.