Україна повернула тіла 502 полеглих військових
До України повернули тіла 502 загиблих українських військових.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених полеглих українських захисників: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку. З моргів на території рф повернено 17 загиблих.
"Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих", - йдеться у повідомленні.
Також в жовтні ми писали, що Україна повернула тіла 501 полеглого захисника.