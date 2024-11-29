Україна повернула тіла 502 полеглих військових

Далі разом з експертами мають встановити особи загиблих.

До України повернули тіла 502 загиблих українських військових.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених полеглих українських захисників: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку. З моргів на території рф повернено 17 загиблих.

"Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Також в жовтні ми писали, що Україна повернула тіла 501 полеглого захисника.