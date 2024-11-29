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Україна повернула тіла 502 полеглих військових

29 листопада 2024, 13:51
Україна повернула тіла 502 полеглих військових
Укрінформ
Далі разом з експертами мають встановити особи загиблих.

До України повернули тіла 502 загиблих українських військових. 

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених полеглих українських захисників: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку. З моргів на території рф повернено 17 загиблих.

"Спільно з експертними установами будуть у найкоротші терміни встановлені особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Також в жовтні ми писали, що Україна повернула тіла 501 полеглого захисника.

 

загиблівійськовівійна в Україні

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