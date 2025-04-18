Україна повернула тіла 909 військових

У поверненні було задіяно багато організацій та служб.

В п’ятницю, 18 квітня, в Україну завдяки репатріаційни заходам повернули тіла ще 909 захисників.

Про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників", - йдеться в дописі.

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

з моргів на території РФ.

У Штабі додали, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що два місяці тому Україна повернула тіла 757 полеглих героїв.