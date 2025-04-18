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Україна повернула тіла 909 військових

18 квітня 2025, 14:33
Україна повернула тіла 909 військових
Фото: korrespondent.net
У поверненні було задіяно багато організацій та служб.

В п’ятницю, 18 квітня, в Україну завдяки репатріаційни заходам повернули тіла ще 909 захисників.

Про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників", - йдеться в дописі. 

З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: 

  • Курахівського напрямку;

  • Покровського напрямку;

  • Бахмутського напрямку;

  • Вугледарського напрямку;

  • Луганського напрямку;

  • Запорізького напрямку;

  • Сумського напрямку;

  • Харківського напрямку;

  • з моргів на території РФ.

У Штабі додали, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що два місяці тому Україна повернула тіла 757 полеглих героїв.

 

загиблівійськовівійна в Україні

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