Україна повернула тіла 909 військових
В п’ятницю, 18 квітня, в Україну завдяки репатріаційни заходам повернули тіла ще 909 захисників.
Про це в Телеграмі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників", - йдеться в дописі.
З числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з:
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Курахівського напрямку;
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Покровського напрямку;
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Бахмутського напрямку;
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Вугледарського напрямку;
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Луганського напрямку;
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Запорізького напрямку;
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Сумського напрямку;
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Харківського напрямку;
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з моргів на території РФ.
У Штабі додали, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Нагадаємо, що два місяці тому Україна повернула тіла 757 полеглих героїв.