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Україна повернула тіла пів сотні полеглих захисників

27 жовтня 2023, 15:13
Україна повернула тіла пів сотні полеглих захисників
Фото: АFР
В Україну повернуто тіла 50 полеглих військових.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Telegram-каналі.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України", - йдеться в дописі. 

ЗСУ допоможуть перевезти репатрійованих військових для організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.

Повернення стало можливим завдяки взаємодії СБУ, МВС, ЗСУ та іншими структурами України, а також за сприяння і безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

Нагадаємо, що на початку жовтня Україна повернула тіла 64 військових.

 

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