Україна повернула тіла пів сотні полеглих захисників
Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Telegram-каналі.
"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України", - йдеться в дописі.
ЗСУ допоможуть перевезти репатрійованих військових для організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.
Повернення стало можливим завдяки взаємодії СБУ, МВС, ЗСУ та іншими структурами України, а також за сприяння і безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного хреста.
Нагадаємо, що на початку жовтня Україна повернула тіла 64 військових.