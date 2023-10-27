В Україну повернуто тіла 50 полеглих військових.

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими написав в Telegram-каналі.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців України", - йдеться в дописі.

ЗСУ допоможуть перевезти репатрійованих військових для організації та проведення слідчих дій і судових експертиз.

Повернення стало можливим завдяки взаємодії СБУ, МВС, ЗСУ та іншими структурами України, а також за сприяння і безпосередньої участі представників Міжнародного комітету Червоного хреста.

Нагадаємо, що на початку жовтня Україна повернула тіла 64 військових.