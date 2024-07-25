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Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей

25 липня 2024, 16:29
Україна повернула з окупованих територій ще чотирьох дітей
Фото: з вільних джерел
Після початку повномасштабного вторгнення росія вивезла майже 20 тисяч українських дітей на свою територію.

Сьогодні, 25 липня, на батьківщину вдалось повернути ще чотирьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram-каналі.

"Українці вдома! Волонтери Save Ukraine провели ще одну рятувальну операцію з тимчасово окупованої Херсонщини", – йдеться в дописі. 

Прокудін зазначив, що на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопців-підлітків, котрим 14 та 15 років. Також із ними виїхали двоє осіб з-поміж дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну підтримку", – додав він. 

Від початку цього року з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалося евакуювати 152 дитини та шість мешканців області, які мають статус дітей-сиріт.

 
діти війнивійна в Україні

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