Україна повернула з окупованих територій шістьох дітей

Однак тисячі дітей досі перебувають на території рф чи в окупації.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій шістьох дітей, серед яких 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку військових рф.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій", - йдеться в дописі.

Єрмак додав, що серед повернутих - 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

Також дві сестри були під загрозою вилучення з родини, адже в школі їх готували до служби в армії рф, а окупанти погрожували забрати їх від бабусі та передати у російську прийомну сім’ю.

Ще одна дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками і погрожували зброєю.

"Зараз всі вони в безпеці, зі своїми рідними, на підконтрольній Україні території. Вдячний команді Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та відданість боротьбі за українських дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - сказав глава ОП.