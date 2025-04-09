Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна повернула з окупованих територій шістьох дітей

09 квітня 2025, 16:03
Україна повернула з окупованих територій шістьох дітей
Фото: Укрінформ
Однак тисячі дітей досі перебувають на території рф чи в окупації.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій шістьох дітей, серед яких 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку військових рф.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій", - йдеться в дописі. 

Єрмак додав, що серед повернутих - 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

Також дві сестри були під загрозою вилучення з родини, адже в школі їх готували до служби в армії рф, а окупанти погрожували забрати їх від бабусі та передати у російську прийомну сім’ю.

Ще одна дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками і погрожували зброєю.

"Зараз всі вони в безпеці, зі своїми рідними, на підконтрольній Україні території. Вдячний команді Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та відданість боротьбі за українських дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - сказав глава ОП.

 

Останні матеріали

Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється