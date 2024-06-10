Україна повернула з росії неповнолітню дівчину

В Україну вдалося повернути 17-річну дівчину Ілону, яка була викрадена і вивезена в рф.

Про це повідомив керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

"Попри низку складних викликів, команді Save Ukraine вдалося докласти максимум зусиль, і викрадена дівчина нарешті на рідній українській землі. Попереду - зустріч із мамою. Щасливі бути причетними до цієї неймовірної місії", - сказав Кулеба.

Два тижні тому з росії повернули 5 українських депортованих дітей-сиріт.