Україна повернула з російського полону частину поранених і важкопоранених військових

Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

У вівторок, 10 червня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити важкопоранених і поранених воїнів з окремих категорій, погоджених на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Обмін пройшов за домовленостями у Стамбулі. Додому повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", — сказав президент.

Серед визволених сьогодні військових є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити і офіцерів, уточнили у Координаційному штабі.

Усі звільнені сьогодні військові мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностували гепатит та туберкульоз.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду переговорів у Стамбулі делегації України та росії домовилися провести обмін за формулою "всіх на всіх". До нього увійдуть тяжкопоранені, хворі та молоді солдати від 18 до 25 років. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, цей обмін сфокусований саме на категоріях, а не на цифрах.

Вчора, 9 червня, відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовилися у Стамбулі. Серед категорій тих, кого вдалося повернути - це поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.