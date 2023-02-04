Україна повернула з російського полону ще 116 українців

Україна та росія провели черговий великий обмін полоненими - додому повернулися 116 наших громадян. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з бахмутського напрямку та інші.

Загалом додому повернулися 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО, повідомляє голова ОП Андрій Єрмак на своєму Telegram-каналі.

"Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів", - йдеться в повідомленні.

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія Олеговича", - повідомив Єрмак.

росіяни тим часом кажуть, що обмін відбувся "завдяки посередництву керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів", а окупанти отримали 63 вояк.

Раніше повідомлялось, що у білорусі знову продовжили спільні з росією військові навчання.