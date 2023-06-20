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ПОЛІТИКА

Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених

20 червня 2023, 18:21
Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених
Фото galka.if.ua
Повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох із 11 українських військовополонених.

Про це 20 червня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із росії в Угорщину українських захисників", – наголосив представник МЗС.

8 червня російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.

Водночас угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

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