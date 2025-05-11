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Україна повинна негайно погодитися на перемовини з росією у Туреччині – Трамп

11 травня 2025, 20:39
Україна повинна негайно погодитися на перемовини з росією у Туреччині – Трамп
Однак кремль і далі ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані президентом рф Володимиром путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.

Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social.

"Президент росії путін не хоче угоди про перемир’я з Україною, але натомість хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення кровопролиття. Україна має погодитися на це, негайно.

Щонайменш вони зможуть з’ясувати, можлива угода чи ні, а якщо ні, то європейські лідери і США будуть розуміти, яка ситуація, і зможуть діяти відповідно", - йдеться в дописі. 

За словами Трампа, він вважає за необхідне погодитись на пропозицію москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

Також глава Білого дому додав, що вже має сумніви у можливості домовленості між Україною і росією, та висловив невдоволення тим, що кремль привласнює собі перемогу над нацистською Німеччиною. 

Раніше Трамп оголосив про великий прогрес на торгових переговорах США і Китаю.

 

війна в Україніперемир'я

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