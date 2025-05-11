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Трамп оголосив про великий прогрес на торгових переговорах США і Китаю

11 травня 2025, 19:03
Трамп оголосив про великий прогрес на торгових переговорах США і Китаю
Вчора сторони зустрілися у Женеві.

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес, який був досягнутий в ході торгових переговорів між Вашингтоном і Пекіном, які пройшли у Швейцарії.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США зазначив, що переговори проходили у "дружній та конструктивній атмосфері".

За словами Трампа, сторони обговорили багато питань і досягли багатьох домовленостей.

"У дружній, але конструктивній атмосфері узгоджено повне перезавантаження відносин. Ми хочемо, щоб в інтересах як Китаю, так і США, Китай відкрився для американського бізнесу. Досягнуто великого прогресу", – написав Трамп.

Вчора, 10 травня, США та Китай провели перші торговельні переговори в Женеві.

Торговельна війна між США та Китаєм загострилася після того, як президент Дональд Трамп у січні збільшив мита на китайський імпорт до 145%, звинувативши Пекін у недобросовісній торговельній практиці та нездатності зупинити експорт речовин, які використовуються для виробництва фентанілу. У відповідь Китай підвищив мита до 125% та заявив про неприпустимість "імперіалістського тиску".

 

СШАКитай

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