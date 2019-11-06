Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН
Зокрема, РФ протиправно збудувала міст через міжнародну протоку, утискає судна усіх країн, що прямують до українських портів чи з них, розкрадає українські енергоресурси в межах прав України на морських просторах, перешкоджає вилову риби українськими рибалками, повідомляє "Європейська правда".
За словами Зеркаль, починаючи з весни 2014 року Росія викрала в України вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. У результаті дій Росії також суттєво скоротився український щорічний вилов риби.
"Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії", - заявила Зеркаль.
Вона підкреслила, що справа України не стосується суверенітету над Кримом, оскільки це питання – не оспорюється і є поза будь-якими сумнівами.
Зеркаль висловила впевненість, що Україна має право на розгляду цього спору трибуналом з морського права.
"Сьогодні ви побачите, чому Росії не вдасться уникнути вашої юрисдикції. Я переконана: заслухавши наші аргументи, ви погодитесь, що Україна уповноважена представити вам свою справу та прагнути правосуддя відповідно Конвенції", - сказала вона.
Зеркаль зазначила, що попередні заперечення Росії не є результатом добросовісної оцінки юрисдикції арбітражного трибуналу.
"Замість того, щоб відповідати на аргументи України про порушення норм морського права, Росія намагається переформатувати спір", - сказала вона.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
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