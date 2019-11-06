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Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН

"Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії"
Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль у вівторок представила позицію України у першому усному раунді юрисдикційних слухань арбітражного трибуналу у справі України проти Росії щодо порушення Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.
Україна пояснила в Гаазі, як Росія порушує Конвенцію ООН Фото: hromadske.ua

Зокрема, РФ протиправно збудувала міст через міжнародну протоку, утискає судна усіх країн, що прямують до українських портів чи з них, розкрадає українські енергоресурси в межах прав України на морських просторах, перешкоджає вилову риби українськими рибалками, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеркаль, починаючи з весни 2014 року Росія викрала в України вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. У результаті дій Росії також суттєво скоротився український щорічний вилов риби.

"Ці порушення становлять у своїй сукупності суцільну зневагу міжнародного морського права з боку Росії", - заявила Зеркаль.

Вона підкреслила, що справа України не стосується суверенітету над Кримом, оскільки це питання – не оспорюється і є поза будь-якими сумнівами.

Зеркаль висловила впевненість, що Україна має право на розгляду цього спору трибуналом з морського права.

"Сьогодні ви побачите, чому Росії не вдасться уникнути вашої юрисдикції. Я переконана: заслухавши наші аргументи, ви погодитесь, що Україна уповноважена представити вам свою справу та прагнути правосуддя відповідно Конвенції", - сказала вона.

Зеркаль зазначила, що  попередні заперечення Росії не є результатом добросовісної оцінки юрисдикції арбітражного трибуналу.

"Замість того, щоб відповідати на аргументи України про порушення норм морського права, Росія намагається переформатувати спір", - сказала вона.

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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11 06 2019 13:46
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