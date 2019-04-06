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Міжнародний суд ООН оприлюднив меморандум України у справі проти Росії

На сайті суду опубліковано текст меморандуму, до якого долучено більше тисячі додатків
Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Міжнародний суд ООН оприлюднив меморандум України у справі проти Росії Фото: expres.ua

Зокрема, на сайті суду опубліковано текст меморандуму, до якого долучено більше тисячі додатків. Поки що додатки недоступні, в них викладені докази по суті справи, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

МЗС Росії відреагувало на рішення Трибуналу ООН та наголосилоь, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

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04 06 2019 13:12
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