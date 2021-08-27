Україна позичить 500 мільйонів євро на закупівлю і виробництво поїздів Stadler

Співпраця передбачає не тільки закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler завдяки будівництву нового заводу на території України, підкреслюється в повідомленні

Швейцарська Конфедерація надасть експортне фінансування в обсязі до 500 мільйонів євро на оновлення парку поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Міністерство інфраструктури, "Укрзалізниця", Stadler CIS AG Stadler Rail і Швейцарське агентство страхування експортних ризиків SERV підписали меморандум, який визначає принципи співробітництва та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектора залізничного транспорту України.

За словами виконавчого директора Stadler CIS AG Александера Люфта, вперше в історії на державному рівні залучається експортне фінансування зі Швейцарії, яке буде направлено на розвиток залізничного транспорту України, зокрема оновлення парку поїздів.

Зазначається, що підписання документа дає старт відкриттю експортного фінансування Швейцарської Конфедерації для України. Кошти в обсязі до 500 млн євро підуть на розвиток сектора залізничного транспорту.

Співпраця передбачає не тільки закупівлю потягів, а й локалізацію виробництва Stadler завдяки будівництву нового заводу на території України, підкреслюється в повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в рамках проєкту City Express заплановано закупити 30 приміських електропоїздів виробництва цієї компанії для Києва, ще 30 будуть розподілені між Харковом і Дніпром.

Крім того, в меморандумі йдеться про 20 нових регіональних електропоїздів і 10 електропоїздів дальнього сполучення виробництва Stadler для оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

7 травня відбулося підписання меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між "Укрзалізницею" і швейцарською компанією Stadler.

Stadler вивчає можливості локалізації виробництва на Київському електровагоноремонтному заводі.

"Укрзалізниця" планує оголосити тендер на закупівлю нових електричних поїздів для проєкту City Express.

Вимогою УЗ до виробників буде створення виробництва поїздів в Україні або хоча б локалізація значної частини.