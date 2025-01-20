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Україна працює над своїм комплексом ППО – Сирський

20 січня 2025, 08:18
Україна працює над своїм комплексом ППО – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Він назвав Орєшнік головною загрозою для протиповітряної оборони.

Наразі в Україні тривають роботи щодо створення власного українського комплексу протиповітряної оборони. 

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав в в інтерв'ю "ТСН.Тиждень".

"Ще за радянських часів ми фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. Тобто у нас є потужності і є можливості створити, і ведуться роботи зі створення власного вітчизняного комплексу ППО", - заявив Сирський.

На запитання, чи може в України з'явиться власний аналог ЗРК Patriot, генерал  сказав, що сподіваюся, що він за своїми характеристиками буде не гіршим, ніж Patriot.

Щодо російських ракет Орєшнік, головком назвав їх загрозою.

"І на даний час тільки декілька систем ППО можуть її перехопити. На жаль, у нас поки що немає, але ж ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися", - додав він.

Генерал додав, що Орєшнік спонукає Україну до створення власної протиракетної системи та до активних переговорів з партнерами, аби отримати відповідний комплекс від них.

 
війна в УкраїніОлександр Сирський

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