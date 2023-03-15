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ПОЛІТИКА

Україна працює над включенням до санкцій ЄС російського "росатому"

15 березня 2023, 11:17
Україна працює над включенням до санкцій ЄС російського
Фото: aem-group.ru
Тут питання не лише в покаранні росії і компанії, а також щоби ЄС просто розуміли рівень небезпеки, яка на сьогодні існує від цієї компанії.

Україна працює над тим, аби санкції Євросоюзу проти росії обмежували б і діяльність "росатому". Це важливо як з моральних міркувань, так і з економічних, вважає представник України при ЄС Всеволод Ченцова, про що і розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"росатом" є, по суті, частиною російської окупаційної армії і разом з російськими військовими захоплює станцію, бере участь в тому, знову ж таки, нелюдському ставленні до нашого персоналу. І ось європейські партнери залучають тих самих, по суті, людей, і ніхто ж не може виключити того, що "фахівець", який сьогодні захоплює Запорізьку станцію, завтра приїде обслуговувати станцію в Словаччині чи в Болгарії. От якщо такі люди не включені в санкційний список, якщо компанія, її присутність, не обмежується, – це виклик для ядерної безпеки Європейського союзу. Тобто тут питання не лише в покаранні росії і компанії, а також щоби вони просто розуміли рівень небезпеки, яка на сьогодні існує від цієї компанії. За даними командування, російські окупанти влаштували на станцію людей без відповідної освіти та стажу", – повідомив представник України при ЄС.

Він також додав, що ЄС продовжує працювати над тим, аби унеможливити обхід санкції Росією. 

"Якщо проаналізувати зараз динаміку торгівлі між ЄС і окремими середньоазійськими державами чи то Туреччиною, ми бачимо незрозумілий навіть для фахівців різкий ріст закупівлі того чи іншого обладнання цими країнами. Побутової техніки чи електронного обладнання, яке в тому числі може використовуватися і у військових цілях. Тому ставиться питання про експортний контроль", – говорить Ченцов.

Україна пропонує змусити компанії, які продають обладнання в треті країни, брати зобов’язання з їхніх партнерів, що цей товар не піде в росію. До цієї системи можна долучити і банки.

До речі, Всеволод Ченцов відмітив, що за надходженнями в російський бюджет видно, що санкції проти російської нафтової галузі працюють – у цій галузі доходи російського бюджету зменшилися десь на 40%.

Раніше повідомлялось, що Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції проти атомної енергетики рф.

ЄСвійнаРосатомсанкціі проти росії

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