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Україна працює над зустріччю Зеленського з путіним – Сибіга

23 травня 2025, 20:49
Україна працює над зустріччю Зеленського з путіним – Сибіга
Фото: slovoidilo.ua
Але важливо, щоби і глава Білого дому докладав зусиль.

Київ працює над ймовірною зустріччю президента України і росії Володимира Зеленського та Володимира путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Міністр зазанчив, що стратегією москви є виведення США з мирних переговорів, але він не вірить у безпекову інфраструктуру Європи без американської сторони.

"Ми потребуємо залученості США, ми вітаємо мирні зусилля США і президента Трампа. Для продовження зустрічі в Туреччині не може бути жодних умов. Там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації", - сказав Сибіга. 

Міністр також додав, що сторони погодилися провести обмін військовополоненими і його реалізація вже почалася. 

Наразі Україна чекає, що росія надасть їй своє бачення майбутнього безумовного перемир'я. Аналогічний документ також готується у Києві. Третім пунктом є робота над особистою зустріччю Зеленського і путіна.

"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди наполягаємо, що за столом можливих майбутніх переговорів обов'язково має бути Європа", - прокоментував український міністр. 

На питання, чи розглядає Україна Ватикан як місце для проведення мирних переговорів, глава МЗС відповів ствердно.

Проте кремль виступає проти участі Ватикану в переговорах щодо України.

 

переговоривійна в Україні

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