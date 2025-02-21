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Україна представила дрон-ракету "Трембіту" і вітчизняний БпЛА "Булаву"

21 лютого 2025, 21:34
Україна представила дрон-ракету
t.me/mintsyfra
Їх вперше було представлено на виставці.

Сьогодні, 21 лютого, на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали українську дрон-ракету "Трембіта" і безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава" ашого виробництва. 

Про це Мінцифри написало в Telegram-каналі.

"Провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні геймченджерів війни - від БпЛА та РЕБ до ракет і тренувальних систем для військових", - йдеться у дрипсі.

Українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника. 

Розробники кажуть, що дістане до москви, а характеристика крилатої ракети класу "земля-земля" "Трембіта" у цій модифікації така: дальність польоту до 200 км, бойова частина - 20 кг, швидкість 150 м/с. Ціна цієї зброї становить 4 тисячі доларів. 

Ударний дрон "Булава", який випустила компанія DeViRo в межах Defense Tech Innovations Forum 2025 презентувала безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава".

Безпілотний авіаційний комплекс був створений на запит українських військових для ударів по важливих російських об’єктах. До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання. 

Дрон має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва. Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.

При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту – 2000 метрів. 

Український ударний дрон отримав систему зв’язку, стійку до дії російської радіоелектронної боротьби.

"Для роботи на максимальних відстанях дрон використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор. Це забезпечує ураження цілей на відстані до 55 кілометрів. У разі використання "Булави" без ретранслятора бойовий радіус обмежується 35 кілометрами", - розказали розробники. 

Загалом 29 команд презентували проєкти перед світовими інвесторами. 

Серед цікавого: інструмент на базі ШІ для аналізу фото з дроном і програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами. 

 
зброявійна в Українірозробки

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