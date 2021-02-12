БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабінет міністрів України ще на рік продовжив пільгове мито на імпорт товарів з Російської Федерації. Воно діятиме до кінця 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна продовжила пільгове мито на імпорт товарів з РФ
Фото: infoindustria.com.ua
Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.
Зокрема, застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) продовжується до 31 грудня 2022 року. Вони поширюються на імпорт продуктів, країною походження яких є РФ.
У пояснювальній записці йдеться, що Росія з 1 січня 2026 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД по відношенню до України, у зв'язку з чим до товарів українського походження застосовується ввізне мито в розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. З боку РФ також застосовуються інші торгові заборони та обмеження щодо українських товарів.
Нагадаємо, раніше в Україні встановили пільгові мито на імпорт пряжі, волокна, нитки, тканин, фетру, повсті, шпагату і канатів.
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02 12 2021 16:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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