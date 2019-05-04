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Україна програла транзитну суперечку з Росією у СОТ

СОТ пристала на позицію РФ, що політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки
Україна програла ключову торговельну суперечку з РФ у СОТ у справі щодо транзитних перевезень.
Україна програла транзитну суперечку з Росією у СОТ Фото: gettyimages.com

Київ оскаржував політичну заборону росіян, яка розірвала найкоротший шлях українських товарів на ринки Середньої Азії. Офіційно Світова організація торгівлі (СОТ) оприлюднить рішення за скаргою України проти Росії найближчим часом,  йдеться у статті "Європейської правди".

Розглянувши аргументи сторін, СОТ пристала на позицію РФ, що політична ситуація в Україні у 2014-2015 роках створювала суттєві загрози для її національної безпеки. А тому – обмеження транзиту вони не визнали порушенням.

Нагадаємо, раніше група експертів СОТ рішенням від 20 липня частково задовольнила вимоги РФ у справі проти України стосовно антидемпінгових заходів щодо імпорту нітрату амонію (аміачної селітри) (DS493), зокрема, встановила недотримання українською стороною вимог СОТ щодо застосування антидемпінгових заходів до групи компаній "ЄвроХім" (РФ).

Згодом, Україна подала апеляцію до Світової організації торгівлі (СОТ) у справі дискримінації Росією імпорту українського залізничного обладнання.

 

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05 04 2019 10:41
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