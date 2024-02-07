Україна пропонує перенаправити до себе європейські боєприпаси із третіх країн

Дмитро Кулеба зауважив, що "в світі все ще багато артилерійських снарядів", тому треба "потроїти зусилля для того, щоб зі складів третіх країн привозити їх до Європи".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що потрібно стимулювати переговори європейських компаній та урядів із третіми країнами, щоб забезпечити постачання снарядів з цих країн до України, а також нарощувати імпорт боєприпасів з третіх країн до Європи.

Про це Кулеба сказав на спільній пресконференції з главою євродипломатії Жозепом Боррелем.

"Чи можемо ми вирівняти артилерійський баланс з рф? Однозначно. Якщо будуть докладені комплексні зусилля. Треба вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі, і сказати їм: "Вибачте, у нас тут в Європі найбільша війна з часів Другої світової війни, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу", - сказав міністр.

Кулеба зауважив, що "в світі все ще багато артилерійських снарядів", тому треба "потроїти зусилля для того, щоб зі складів третіх країн привозити їх до Європи".

Глава МЗСУ нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення росії були приклади, коли деякі країни казали виробникам: "Ми у вас оце замовили, але ми почекаємо, віддайте це зараз Україні".

"Я хочу, щоб кожен український солдат знав, що щодня в Брюсселі, Києві та інших столицях ведеться єдина робота: як доставити більше снарядів до України, до українського солдата", - додав Кулеба.