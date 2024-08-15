Україна пропонує цивільним з Курської області евакуюватись до Сум

росія "мовчить" і немає жодного коридору для виїзду росіян.

Можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум ще опрацьовується.

Про це віцепремʼєр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляє в Тelegram-каналі.

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум", - йдеться в дописі.

За словами Верещук, з приводу гуманітарного коридору в бік рф, то така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони.

"Наразі такого запиту не надходило", - додала міністерка.

Нагадаємо, що на сьогодні ЗСУ захопили 82 населених пункти в Курській області.