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Україна пропонує цивільним з Курської області евакуюватись до Сум

15 серпня 2024, 17:38
Україна пропонує цивільним з Курської області евакуюватись до Сум
росія "мовчить" і немає жодного коридору для виїзду росіян.

Можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курської області до Сум ще опрацьовується.

Про це віцепремʼєр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляє в Тelegram-каналі. 

"Зараз із військовими опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум", - йдеться в дописі. 

За словами Верещук, з приводу гуманітарного коридору в бік рф, то така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони. 

"Наразі такого запиту не надходило", - додала міністерка. 

Нагадаємо, що на сьогодні ЗСУ захопили 82 населених пункти в Курській області.

 

евакуаціявійна в УкраїніКурськ

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