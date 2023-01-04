Україна просить ООН надіслати миротворців на Запорізьку АЕС

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй із проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції навіть без згоди з росією

"Поки що немає жодного прогресу в зусиллях Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення захисної зони навколо атомної станції. Ми пропонуємо піти на крок далі", - заявив глава "Енергоатому" Петро Котін.

Звернення щодо миротворчого контингенту вже направлено до ООН.

Зазначимо, що Україна закликає відправити миротворців ООН на ЗАЕС із вересня минулого року. Однак умовою досі була угода з росією щодо створення безпечної зони навколо АЕС.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив упевненість у тому, що угода між росією та Україною може бути досягнута.