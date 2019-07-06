Україна просить суд ООН відхилити заперечення Росії та почати розгляд по суті "Україна люб’язно просить суд відхилити попередні заперечення, заявлені Російською Федерацією у її поданні від 12 вересня 2018 року та винести рішення та оголосити, що він має юрисдикцію розглядати справи по суті відповідно до Позову"

Україна звернулась до суддів Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням відхилити заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії" та почати розгляд по суті.

Фото:espreso.tv

"Україна люб’язно просить суд відхилити попередні заперечення, заявлені Російською Федерацією у її поданні від 12 вересня 2018 року та винести рішення та оголосити, що він має юрисдикцію розглядати справи по суті відповідно до Позову, поданого Україною 16 січня 2017 року, якщо її вимоги є прийнятними, та перейти до розгляду вимог або натомість, винести рішення та оголосити, що відповідно до положень частини 9 Статті 79 Регламенту Суду заперечення, подані Російською Федерацією не мають виключно попереднього характеру", - сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє "Громадське". Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН оприлюднив український меморандум, який документально підтверджує порушення Російською Федерацією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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