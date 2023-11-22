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Україна просить у США радари ближньої дії, щоб пережити зиму – Politico

22 листопада 2023, 11:48
Україна просить у США радари ближньої дії, щоб пережити зиму – Politico
Defence Express
Радари блиєньої дії Sentinel призначені для відстеження балістичних ракет, тихохідних безпілотників, літаків і вертольотів.

Про це повідомляє Politico.

Даний запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі росією.

Україна нібито заявляє, що цей запит має вирішальне значення для того, щоб пережити зиму тому, що нові радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно страждають російських ударів. 

Радари можуть використовуватися для захисту заводів, де Україна планує виробляти власне озброєння.

Нагадаємо, що ще в жовтні в розвідці Британії заявили про те, шо росія накопичує ракети для зимових атак по Україні.

 

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