Відпрацювали одразу по чотирьох військових летовищах.

Сьогодні вночі Сили оборони і СБУ здійснили наймасштабнішу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.

Про це повідомили джерела LB.ua.

Далекобійні безпілотнкики уразили авіабази у Воронежі, Курську, Саваслейці та Борисоглєбську.

Атаку провели далекобійні дрони СБУ і Повітряних сил, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони. Атаковані були аеродроми "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

Джерела кажуть, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Зранку в росії заявили про атаку на три аеродроми.