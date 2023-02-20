Україна приєднається до центру передових технологій з кібероборони НАТО

Українські фахівці зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях і проводити разом з партнерами дослідження у сфері захисту критичної інфраструктури.

Фахівці Держспецзв'язку вперше представлятимуть Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє РНБО.

Зазначено, що минулого тижня Кабмін ухвалив постанову Про представника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

"Приєднання України до CCDCOE є значним досягненням у частині посилення міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та кібероборони, а також важливим кроком на шляху до вступу України в НАТО... Також це сприятиме посиленню можливостей Національної системи кібербезпеки України та обміну досвідом між Україною і країнами-членами CCDCOE", – заявила керівниця служби з питань інформаційної та кібербезпеки апарату РНБО, секретарка НКЦК Наталія Ткачук.

Підкреслюється, що українські фахівці матимуть доступ до величезної бази знань, зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях і проводити разом з партнерами дослідження у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері захисту критичної інфраструктури.

Надалі передбачається присутність на ротаційній основі CCDCOE представників та інших основних суб'єктів національної системи кібербезпеки – СБУ та Міноборони.

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