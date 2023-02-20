Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна приєднається до центру передових технологій з кібероборони НАТО

20 лютого 2023, 19:28
Україна приєднається до центру передових технологій з кібероборони НАТО
Україна НАТО
Українські фахівці зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях і проводити разом з партнерами дослідження у сфері захисту критичної інфраструктури.

Фахівці Держспецзв'язку вперше представлятимуть Україну в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО.

 Про це повідомляє РНБО.

Зазначено, що минулого тижня Кабмін ухвалив постанову Про представника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в Об'єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

"Приєднання України до CCDCOE є значним досягненням у частині посилення міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та кібероборони, а також важливим кроком на шляху до вступу України в НАТО... Також це сприятиме посиленню можливостей Національної системи кібербезпеки України та обміну досвідом між Україною і країнами-членами CCDCOE", – заявила керівниця служби з питань інформаційної та кібербезпеки апарату РНБО, секретарка НКЦК Наталія Ткачук.

Підкреслюється, що українські фахівці матимуть доступ до величезної бази знань, зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях і проводити разом з партнерами дослідження у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері захисту критичної інфраструктури.

Надалі передбачається присутність на ротаційній основі CCDCOE представників та інших основних суб'єктів національної системи кібербезпеки – СБУ та Міноборони.

Нагадаємо, Європейський союз виділяє 17,4 млн євро на цифровізацію та запускає проєкт "Цифрова трансформація для України".

війнаНАТОкібероборона

Останні матеріали

"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 17:02
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Політика
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Дмитро Редько – 20 лютого 2023, 14:33
російський
Політика
російський "кріт" розбурхав Німеччину та союзників. Чи переповнена німецька розвідка агентами рф? – New York Times
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 12:02
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 09:04
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Політика
Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2023, 19:14
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Політика
Трохи хороших новин. Важкі втрати росіян та ЗСУ відкинули росіян на попередні позиції – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2023, 23:14
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Україна і непередбачувані обставини світового порядку. Хороші хлопці перемагають, але казка могла б і не стати реальністю – Хел Брендс
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 17:07
Захід має вийти з
Політика
Захід має вийти з "кризи невіри". І надати Україні зброю не лише для захисту, а й для перемоги – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 17 лютого 2023, 16:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється