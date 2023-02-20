ЄС виділив фінансову допомогу на розвиток цифрових послуг в Україні

Це допоможе посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію.

Європейський союз виділяє 17,4 млн євро на цифровізацію та запускає проєкт "Цифрова трансформація для України".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Працюватимемо над ним разом з Естонською академією електронного управління", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що це допоможе нам цифровізувати ще більше послуг, вдосконалити "Дію", посилити обмін даними між реєстрами, покращити електронну ідентифікацію.

"А ще - розвинути систему електронного управління, щоб кримінальні справи розглядали прозоро", - додав міністр.

Федоров подякував ЄС за виділені 17,4 млн євро та постійну підтримку України.

Нагадаємо, що Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом.

Нагадаємо, ЄБРР інвестує $25 млн у львівський індустріальний парк.