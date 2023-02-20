ЄБРР інвестує $25 млн у львівський індустріальний парк

Європейський банк реконструкції та розвитку стане власником 35% акцій львівського індустріального парку М10 та інвестує в нього $24,5 млн.

ЄБРР ухвалив рішення проінвестувати у львівський індустріальний парк М10, що розробляється компанією Dragon Capital Томаша Фіали.

Йдеться на сайті ЄБРР.

М10 розташований за 60 км від українсько-польського кордону та змоєе забезпечити нові промислові та логістичні складські приміщення, необхідні для забезпечення сталої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і в період післявоєнної відбудови, йдеться на сайті.

“Повномасштабна війна Росії проти України призвела до перекриття логістичних шляхів в Україну та з неї, а також всередині країни. Невизначеність щодо морських шляхів для імпорту та експорту додає важливості сухопутним маршрутам до та з ЄС через Захід України, а також складським потужностям для товарів” - написав ЄБРР.

Загальна сума інвестицій становить до $24,5 млн у проєкт загальною вартістю $70 млн. З них до 5,5 млн. доларів буде інвестовано у завершення першого етапу проєкту. Реалізація Фази 1, перервана повномасштабним російським вторгненням в Україну в лютому, відновилася влітку минулого року року, а завершення будівництва першого складського комплексу площею 14 400 квадратних м очікується в другій половині цього року.

"Інвестиції ЄБРР у Львівський індустріальний парк заповнюють дефіцит фінансування, спричинений несприятливою ринковою кон'юнктурою, і відповідають позиції Банку щодо України та його загальній реакції на кризу", – додали в банку.