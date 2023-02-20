ЄБРР інвестує $25 млн у львівський індустріальний парк
ЄБРР ухвалив рішення проінвестувати у львівський індустріальний парк М10, що розробляється компанією Dragon Capital Томаша Фіали.
Йдеться на сайті ЄБРР.
М10 розташований за 60 км від українсько-польського кордону та змоєе забезпечити нові промислові та логістичні складські приміщення, необхідні для забезпечення сталої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і в період післявоєнної відбудови, йдеться на сайті.
“Повномасштабна війна Росії проти України призвела до перекриття логістичних шляхів в Україну та з неї, а також всередині країни. Невизначеність щодо морських шляхів для імпорту та експорту додає важливості сухопутним маршрутам до та з ЄС через Захід України, а також складським потужностям для товарів” - написав ЄБРР.
Загальна сума інвестицій становить до $24,5 млн у проєкт загальною вартістю $70 млн. З них до 5,5 млн. доларів буде інвестовано у завершення першого етапу проєкту. Реалізація Фази 1, перервана повномасштабним російським вторгненням в Україну в лютому, відновилася влітку минулого року року, а завершення будівництва першого складського комплексу площею 14 400 квадратних м очікується в другій половині цього року.
"Інвестиції ЄБРР у Львівський індустріальний парк заповнюють дефіцит фінансування, спричинений несприятливою ринковою кон'юнктурою, і відповідають позиції Банку щодо України та його загальній реакції на кризу", – додали в банку.