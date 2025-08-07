Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США виступили проти європейського закону про цифрові послуги – Reuters

07 серпня 2025, 11:36
США виступили проти європейського закону про цифрові послуги – Reuters
Wikipedia
Вашингтон називає Закон ЄС про цифрові послуги загрозою свободі слова та інтересам американських технологічних компаній.

Адміністрація президента США Дональда Трампа ініціювала активну дипломатичну кампанію проти Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який зобов’язує великі онлайн-платформи посилити модерацію контенту в мережі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дипломатичну телеграму Держдепартаменту США, підписану держсекретарем Марко Рубіо.

У документі, датованому 4 серпня, американським дипломатам у Європі наказано взаємодіяти з урядами країн ЄС, цифровими регуляторами, компаніями та представниками громадянського суспільства з метою посилення тиску на Євросоюз щодо змін або скасування положень DSA.

У Вашингтоні вважають, що закон створює "невиправдані обмеження свободи слова" та покладає "надмірний фінансовий тягар" на американські технологічні компанії. Від дипломатів вимагається зосередитися на просуванні ідеї, що DSA обмежує політичну та релігійну свободу висловлювань, а також намагається штучно регулювати ринок під приводом боротьби з дезінформацією.

Зокрема, США закликають звузити визначення "незаконного контенту", скасувати механізм "довірених позначувачів" (організацій, що повідомляють про заборонений контент), змінити Кодекс поведінки щодо дезінформації, а також зменшити штрафи за недотримання правил.

DSA, що набув чинності у 2024 році, вважається найбільш амбітним європейським законодавчим кроком у сфері цифрового регулювання. У Брюсселі наголошують, що його мета — захист користувачів, особливо дітей, від шкідливого та небезпечного контенту в мережі.

Своєю чергою, адміністрація Трампа позиціонує цей документ як "інструмент цензури", несумісний із американськими уявленнями про свободу слова. Президент США неодноразово звинувачував соцмережі в упередженому ставленні до консервативних голосів.

Американські високопосадовці — зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс — вже відкрито критикували DSA на міжнародних майданчиках. Під час безпекової конференції у Європі Венс також провів зустріч із представниками ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”, яка перебуває під наглядом у ФРН через зв’язки з екстремістськими колами.

Водночас Європейська комісія рішуче відкидає можливість внесення змін до DSA за зовнішнім тиском. Речник ЄК Томас Реньє заявив, що "закон не є предметом переговорів" і не входить до жодного торговельного діалогу зі США.

Директива Держдепартаменту також зобов’язує американських дипломатів моніторити випадки блокувань акаунтів, судових переслідувань або арештів, пов’язаних з діяльністю американських громадян та компаній в онлайн-просторі ЄС.

Компанії Meta, Google та X раніше вже висловлювали незгоду з DSA, заявляючи про загрозу свободі слова та надмірне навантаження на бізнес.

СШАцифрові технологіїЄвросоюззаконМарко Рубіо

Останні матеріали

Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється