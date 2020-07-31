Україна принципово налаштована на збереження "нормандського формату" - глава МЗС
Україна виступає за збереження "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) і продовження функціонування мінського процесу щодо врегулюванню ситуації на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми уважно стежимо за тим, що на практиці відбуватиметься після цього листа пана Козака (заступника голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак - ІФ) з боку РФ. Україна налаштована абсолютно принципово на збереження "нормандського формату", на продовження функціонування Мінського процесу, в якому, нагадаю, в Тристоронній контактній групі Україна і Росія, як сторони конфлікту, за посередництва ОБСЄ шукають рішення, які можуть сприяти мирному врегулюванню. Тому наша позиція дуже проста: ми будемо глибоко шкодувати, якщо якісь російські кроки будуть спрямовані на руйнування якого-небудь елементу "нормандського формату" або Мінського процесу", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що у 2014 році сформувалася ціла інфраструктура мирного процесу, яка складається з нормандських самітів, нормандського квартету міністрів закордонних справ, нормандського квартету радників лідерів чотирьох країн і Тристоронньої контактної групи, всередині якої є багато підгруп.
"Україна зацікавлена у збереженні цієї інфраструктури, яка показала, що вона спроможна виконувати ефективну конструктивну роль, якщо РФ налаштована на пошук рішень, а не на створення нових проблем", - пояснив він.
Кулеба додав, що, крім цього листа Козака, який з'явився в засобах масової інформації в четвер, МЗС не бачило конкретних кроків з боку РФ.
"Саме тому ми не поспішаємо з висновками, а чекаємо на подальші кроки Росії в цьому напрямі", - зазначив міністр, наголосивши, що Україна зацікавлена у збереженні "нормандсько-мінської інфраструктури".
"Мені дуже важко уявити, як функціонуватиме мінський процес без "нормандського формату", тому що саме в "нормандському форматі" досягаються політичні домовленості на найвищому рівні, які потім реалізовуються вже в мінському процесі. Тому ця вертикаль має бути збережена. Якщо вертикаль буде зруйнована, це значно загальмує зусилля щодо мирного врегулювання. Україна не буде тією країною, яка гальмуватиме процес досягнення миру в Україні та деокупації на нашій території", - сказав глава МЗС України.
Як повідомлялося, Козак написав радникові канцлера Німеччини Ангели Меркель листа, в якому запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників.
Нагадаємо, що у Німеччині поскаржилися на складні переговори у "Нормандському форматі"
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