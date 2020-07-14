У Німеччині поскаржилися на складні переговори у "Нормандському форматі"
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, повідомляє "Громадське", посилаючись на "DW".
Маас нагадав, що всередині Євросоюзу зберігається «мінімальний консенсус» у політиці щодо Росії, який полягає у регулярному подовженні санкцій.
"Я вважаю, що ми потребуємо більшого. Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в межах нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас.
Він додав, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".
Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "Нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.
"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Маас.
Зокрема він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.
Нагадаємо, що Україна, Франція та Німеччина хочуть повного припинення вогню на Донбасі
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