У Німеччині поскаржилися на складні переговори у "Нормандському форматі"

Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "Нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно

Політика щодо України та Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування у Раді ЄС. Водночас переговори у "Нормандському форматі" просуваються повільно.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, повідомляє "Громадське", посилаючись на "DW".

Маас нагадав, що всередині Євросоюзу зберігається «мінімальний консенсус» у політиці щодо Росії, який полягає у регулярному подовженні санкцій.

"Я вважаю, що ми потребуємо більшого. Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в межах нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас.

Він додав, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".

Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "Нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно.

"Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Маас.

Зокрема він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Нагадаємо, що Україна, Франція та Німеччина хочуть повного припинення вогню на Донбасі