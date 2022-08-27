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Україна припинила дію угоди з рф про співпрацю у галузі атомної енергетики

Ольга
Матарикіна
Це рішення уряд ухвалив на тлі того, що росія захопила найбільшу атомну станцію у Європі - Запорізьку АЕС України та обстрілює її територію
Україна припинила дію угоди з рф про співпрацю у галузі атомної енергетики Слово і Діло
Кабінет Міністрів України припинив дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво з рф у галузі атомної енергетики.
 
Про це за підсумками засідання уряду 27 серпня повідомив у Telegram постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
 
"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві", - написав він.
 
Нагадаємо, російські окупанти захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС у ніч проти 4 березня 2022 року. Нині, за даними головного управління розвідки Міноборони України, росія провела всі підготовчі роботи і вичікує моменту, щоб підключити ЗАЕС у свою мережу.
 
Читайте також: Інспектори Міжнародної агенції  з атомної енергії (МАГАТЕ) планують приїхати на захоплену росією Запорізьку АЕС на початку наступного тижня.
 
Спецслужби рф катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.
 
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27 08 2022 16:18
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