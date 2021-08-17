Україна прийняла 35 тисяч туристів з Перської затоки за три місяці

Один відпочивальник з Перської затоки в середньому за 5-7 днів витрачає в Україні 2,5 тис доларів

З травня по липень 2021 року Україну відвідали 35 193 туристи з Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману та Саудівської Аравії.

Про це "Економічній правді" повідомили в Державній прикордонній службі.

Понад 85% усіх гостей з Перської затоки - громадяни Саудівської Аравії, 29 809 туристів. Це у 8 разів більше, ніж у докризовому 2019 році.

Друга країна за кількістю туристів - Об’єднані Арабські Емірати, 2677 туристів за три місяці, а третя - Оман (1007 туристів).

Цікавість мешканців Аравійського півострова до України обумовлена введенням безвізового режиму, відкриттям нових прямих авіарейсів та "відлигою" після року карантинних обмежень.

За даними громадської спілки Visit Ukraine, один відпочивальник з Перської затоки в середньому за 5-7 днів витрачає в Україні 2,5 тис доларів.

Нагадаємо, що для українських туристів відкрили кордони 14 країн Євросоюзу