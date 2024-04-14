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Україна разом з Rheinmetall вже виробляють зброю для ЗСУ

14 квітня 2024, 13:21
Україна разом з Rheinmetall вже виробляють зброю для ЗСУ
Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає комплектуючі.

Про це сьогодні розказав директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в ефірі телемарафону.

"Створене спільне виробництво з Rheinmetall. Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу. Йде виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки. Але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, кінцеве виробництво знаходиться в Україні", - заявив Сметанін.

Він додав що низка продуктів Оборонно-промислового комплексу України виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

За його словами, за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.

Нагадаємо, що в березні Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні.

 

зброяЗСУRheinmetall

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