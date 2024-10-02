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Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю – МЗС

02 жовтня 2024, 18:53
Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю – МЗС
Фото: unian.ua
Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.
Україна рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня. Мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак.
 
Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
 
"МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року. Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу", — ідеться у заяві.
 
У відомстві підкреслили, що Україна понад 2,5 роки агресії рф чинить опір не тільки росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає агресору озброєння для війни.
 
"Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану", — заявляють у відомстві.
 
Нагадаємо, що Іран застосував для удару по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У відбитті іранської атаки брали участь сили США та Йорданії.
ІзраїльІранМЗСвійна в Україніросія окупанти

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