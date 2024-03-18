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Україна розгорнула нову 141-шу піхотну бригаду в Роботиному – Forbes

18 березня 2024, 10:41
Україна розгорнула нову 141-шу піхотну бригаду в Роботиному – Forbes
Вона прийшла на заміну трьом виснаженим, які спочатку відбивали його, а потім охороняли.

Про це пише американський діловий журнал Forbes.

Роботине Запорізької області було найбільшою перемогою українських сил під час невдалого контрнаступу минулого року. 

Восени втомлені українські солдати окопалися і підготувалися до неминучої контратаки росії. В жовтні виснаженим українським бригадам, які визволяли Роботине, довелося його захищати. Минуло майже півроку, а ті самі бригади все ще там. 

Лише нещодавно сили почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади - одного з найновіших бойових формувань України. Про 141-у бригаду відомо дуже мало: вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023 року розпочався український наступ. Бригада об’єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких, ймовірно, кілька сотень військовослужбовців.

Влітку та восени бригада провела на навчаннях. Перші докази того, що підрозділи цього формування розгорнулися на полі бою, з’явилися в цю суботу, коли воїни опублікували відео удару по російській піхоті одним з безпілотників.

141-й прибула в Роботине у критичний час, адже український гарнізон у зруйнованому місті і його околицях майже щоденно відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська. А ще раніше з цього напрямку вивели частину 47 бригади, яку відправили захищати Авдіївку. 

В Роботиному залишилися 65 механізована бригада і 82 бригада повітряно-штурмових військ. Обидві бригади перебувають у безперервному бойовому стані 9 місяців. Весною, коли ґрунт розм’якшується, єдина танкова рота 82-ї бригади намагається утримати свої 71-тонні танки Challenger 2.

141-ша бригада, ймовірно, прибула в Роботине без нових танків. Складається враження, що бригаді бракує допоміжних сил - артилеристів, інженерів і танкістів, - які роблять бригаду механізованою частиною.

141-ша бригада - це, перш за все, піхотне формування. Відсутність важкої техніки є нагадуванням про те, що після великих втрат під час наступу минулого літа українські військові намагаються рівномірно оснастити всі свої бригади танками, бойовими машинами і артилерією.

Проте танки, бойові машини і артилерія насправді не є найнагальнішими потребами Києва. Потрібна піхота.

"В основі всього лежить брак людей", - сказав один командир батальйону ще минулого місяця.

Цю потребу нова 141-ша бригада буде частково задовольнити. Бригада є частиною угруповання з трьох нових піхотних бригад, які були сформовані ще влітку. Приблизно в той самий час Київ також сформував п’ять, здавалося б, малокомплектних механізованих бригад.

"Хоча 141-ша та інші нові бригади можуть зміцнити українську оборону на кількох ділянках, їх надто мало, щоб повністю замінити втомлені і виснажені бригади, які воювали в наступі 2023 року. Ці підрозділи мають залишатися на передовій, поки політики в Києві нарешті не приймуть новий закон, який міг би мобілізувати сотні тисяч свіжих військових", - пише CNN.

 
Україна141 піхотна бригадаРоботине

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