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ПОЛІТИКА

Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з білоруссю

28 лютого 2023, 20:47
Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з білоруссю
Фото: Getty Images
Угода діяла з 1995 року.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди з Білоруссю від 14 грудня 1995 року. Мова йде про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.

Про це в Телеграмі за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди між урядом України і урядом Республіки білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні", – йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, путін підписав закон про призупинення участі рф в ядерному договорі зі США.

війнаБілорусьугодакордони

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