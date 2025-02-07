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Україна розпочинає експорт біометану до ЄС

07 лютого 2025, 13:13
Україна розпочинає експорт біометану до ЄС
Фото: пресслужба ВР
Експорт біометану відкриває нові можливості для агросектору та інвесторів у сфері біоенергетики.
Енергетична митниця Державної митної служби 6 лютого оформила першу митну декларацію на експорт біометану.
 
Про це повідомила пресслужба відомства. 
 
"6 лютого Енергетична митниця успішно здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом", - ідеться у повідомленні.
 
Зазначається, що експорт біометану відкриває нові можливості для агросектору та інвесторів у сфері біоенергетики. Цей газ виробляється з органічних відходів, що стимулює розвиток сільського господарства.
 
"Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку. Ми робимо ще один крок до сталої енергетики та економічного зростання", - наголосили в Енергетичній митниці.
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